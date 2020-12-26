شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يحتفل مع زوجته حنين بقصة حبهما: أجمل 5 سنوات فى حياتى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، بمرور 5 أعوام على بداية تعرفه بزوجته حنين خالد، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، مجموعة صور جمعتهما سويا من مراحل مختلفة خلال هذه السنوات، قبل وبعد الزواج، واصفا هذه المدة بأنها الأجمل فى حياته، قائلا: "أجمل 5 سنوات فى حياتى".





وكان محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، رد مؤخرا على الأنباء التى ترددت بشأن رفضه الجلوس احتياطيًا فى مباراة الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش، التى جمعت بينهما فى وقت سابق، ضمن منافسات بطولة كأس مصر، التى انتهت بهزيمة الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، وشهدت مشاركة محمود جنش، أساسيًا فى حراسة مرمى الأبيض، حيث نشر صورة لتعليق له بالإشارة لإسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الأبيض السابق، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، قال فيها: "قولهم يا أبو الكابتن دكة الزمالك شرف وكلنا فى خدمة الكيان".





من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، الدخول فى معسكر مغلق غدا الأحد، فى أحد الفنادق القريبة من ملعب إستاد برج العرب، استعدادًا لمواجهة سموحة، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ويسافر الفريق إلى الإسكندرية غدا للدخول فى معسكر مغلق قبل مباراته مع سموحة بـ 24 ساعة حيث يستعد الأبيض لمواجهة الفريق السكندري، يوم الاثنين المقبل.





ويواصل الزمالك، استعداداته اليوم السبت، لمواجهة سموحة، ويخضع الفريق اليوم لتحليل كاشف الدم السريع "رابيد تيست"، الذى يتم الخضوع له وفقا لبروتوكول اتحاد الكرة قبل مباريات بطولة الدورى الممتاز.





ومن جانبه، أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى لنادى الزمالك، أن الخماسى محمود علاء وطارق حامد ومحمد عبد السلام وأسامة فيصل وحسام أشرف، خماسى الفريق المصاب بفيروس كورونا، لن يلحقوا بمباراة الفريق المقبلة أمام نظيره السكندرى.



















