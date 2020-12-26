شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف فرجاني ساسي من مباراة الزمالك أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك موقف التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، من المشاركة فى مباراة سموحة، بعد غد الاثنين، ضمن مباريات الأسبوع الثالث لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد إصابته بكدمة خفيفة خلال مران الفريق أمس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وقال المصدر الزملكاوى، إن فرجانى ساسى جاهز لقيادة وسط الملعب بشكل طبيعى فى مباراة سموحة، وإصابته بالأمس لن تؤثر على مشاركته، موضحاً أن عدم استكمال اللاعب لمران أمس جاء لعدم تفاقم الإصابة والحفاظ عليه، خاصة مع ضرورة تواجده فى تشكيلة لقاء سموحة نظراً لعدم مشاركة طارق حامد بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر، أن فرجانى ساسى يشارك فى تدريبات الزمالك بشكل طبيعى، ولا توجد أزمة فيما يخص مستحقات اللاعب، مشدداً على الاتفاق مع لاعب وسط المنتخب التونسى على سداد مستحقاته المتبقية خلال ساعات، وهو ما تفهمه اللاعب.

وأخطر مسئولو نادى الزمالك، فرجانى ساسي، بإيداع مستحقاته المتأخرة فى حسابه خلال الأسبوع المقبل وبحد أقصى منتصف الأسبوع، بعدما طلب اللاعب حل أزمة مستحقاته المتأخرة من الموسم الماضى لدى النادى قبل التفاوض حول تجديد تعاقده، وجاء إخطار ساسى من خلال أيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادى الزمالك حيث وعده بحل الأمر وإيداع مستحقاته فى حسابه.