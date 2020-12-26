شكرا لقرائتكم خبر عن صالات مونديال اليد تستضيف مباريات الدوري للتجربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 ، عن إقامة عدد من المباريات المحلية على صالات المونديال لتجريبها قبل الحدث المنتظر، موضحاً أنه بالفعل أقيم لقاء حدائق الأهرام والشمس أول أمس فى دورى المحترفين على صالة أكتوبر وسيتم تحديد عدد من اللقاءات على باقى الصالات.

وحصلت قناة أون تايم سبورتس على حقوق بث بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 المقرر انطلاقها شهر يناير المقبل على 4 صالات مختلفة.

وكشف هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر، 2021 المقرر انطلاقها شهر يناير المقبل، عن توفير الاتحاد الدولى طائرات خاصة لنقل المنتخبات المشاركة فى المونديال إلى مصر، فى حال غلق أى مطارات دولية بسبب جائحة فيروس كورونا وفقا لما أكده حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى للعبة .

وأشار هشام نصر إلى تغيير الاتحاد الدولى لخريطة فنادق البطولة بعدما تم الاستقرار على غلقها على الحدث فقط بواقع 4 فنادق تشمل المنتخبات و جميع اللجان المنظمة و الأطقم الطبية و السائقين و عمال الصالات .

وتعد هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلاً من 24 لأول مرة فى التاريخ، حيث تم تقسم منتخبات البطولة إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات .

وتقام منافسات المونديال على ٤ صالات الأولى الصالة الكبرى باستاد القاهرة وتتسع لـ22 ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها ل 5500 متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة ألاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر التى تستوعب 4500 متفرج .