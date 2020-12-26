شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلن موعد أول جولة لانتخابات برلمان شباب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العليا لإنتخابات برلمان شباب مصر بوزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، بدء التصويت الإلكترونى فى الجولة الأولى لانتخابات برلمان شباب مصر 2020-2021 على مدار يومى الاثنين والثلاثاء 28 و 29 ديسمبر الجاري، في( 54) دائرة انتخابية داخل ( 102)مقر انتخابى بمراكز الشباب بمشاركة( 9809)شاب وشابة أعضاء برلمان الشباب بمراكز الشباب، ممن لهم حق الإدلاء بصوتهم خلال مجريات العملية الإنتخابية ،والمسجلين فى الإستمارة الالكترونية التى اطلقت خلال الفترة من 6 سبتمبر حتى 15 اكتوبر 2020،وتجرى انتخابات الجولة الأولى 14 محافظة ( الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - الوادى الجديد - سوهاج - قنا - الاقصر - أسوان - الاسكندرية - البحيرة - مطروح - البحر الاحمر )،للتنافس على (270 )مقعدا للنظامى الفردى والقائمة .

وشددت اللجنة العليا للانتخابات على اتباع الإجراءات والضوابط الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعى للحفاظ على سلامة المشاركين ،لن يسمح بدخول المقر الإنتخابى لمن يخالف ذلك،الالتزام بالصمت للدعاية الانتخابية غدا الأحد 27 ديسمبر، تيسيرا وتعزيز لمشاركة أعضاء برلمان الشباب فى كافة المحافظات حددت اللجنة العليا لجنة خاصة فى المقرات للمغتربين وأحقيتهم فى التصويت الإلكترونى .

يأتى إطلاق الاستحقاق الانتخابى لبرلمان الشباب 2020-2021 والبدء فى النموذج الأول محاكاة مجلس النواب ضمن (نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية) تحت شعار "كن قيادياً....كن مؤثراً" ،كتجربة أولى لخلق قنوات إتصال لرؤى الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطا نوعيا وتثقيفيا هاما بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر2030،فى إطار توجهات الدولة نحو مجتمع رقمى مبنى على إنشاء منصات رقمية لإثراء التفاعل والمشاركة المجتمعية الفعالة.

جدير بالذكر تجرى العملية الإنتخابية فى جميع المحافظات بنظاميها الفردى والقائمة حيث ان عدد مقاعد الفردى (270) مقعد بينما مقاعد القائمة( 298) مقعد وسيتم تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من قبل وزير الشباب والرياضة مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوى الإعاقة والأقباط، الفصل التشريعى مكون من دورين انعقاد (عامان)،على أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد، كما وضعت اللجنة العليا الرموز الانتخابية ذات طابع خاص يتسم بتعزيز الهوية الوطنية ونشر الوعى بالمشروعات القومية للمرشحين ( الفردى اوالقائمة ) ،تم توزيع المقاعد وفقا للكتلة التصويتية للمشاركين بكل محافظة بإجمالي(568)مقعدا.