شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حينما تدرب نجم الأهلى 3 أيام فى الزمالك سراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرف خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

من الكواليس والأسرار التى قد لا يعلمها كثيرون أن هشام حنفى، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق تدرب فى فريق الزمالك لمدة ثلاثة أيام عقب رحيله من الأهلى في مفاجأة لم يعرفها كثيرون.

وتحدث هشام حنفي في تصريحات تلفزيونية سابقة عن هذا الأمر، موضحاً أن تجربته فى الزمالك لم تستمر سوى ثلاثة أيام، حيث تدرب فى معسكر للفريق الأبيض بالإسكندرية فترة قصيرة قرر بعدها الرحيل.

وقال هشام حنفي : حازم إمام عرض على اللعب للزمالك، حيث كانت تربطنى به علاقة قوية للغاية، ورغم أننى كنت رافضا الفكرة لأننى أحد أبناء الأهلى، إلا أننى وافقت على الذهاب مع حازم بسيارته لمعسكر الزمالك بالإسكندرية وقتها وتدربت مع الفريق لمدة يومين أو ثلاثة أيام، قبل أن أرحل لعدم شعورى بالراحة، فضلاً عن تواجد محمود سعد وقتها كمدير فنى للزمالك.

وأضح هشام حنفى أن محمود سعد لا يهوى وجود أى أهلاوى فى الزمالك، لذا لم يكن مقتنعاً بوجودى فى القلعة البيضاء رغم تدخل نجوم زملكاوية كثيرة فى الفريق والجهاز الفنى للأبيض وقتها لإقناعه ببقائى، حيث تحدث معه بشير التابعى طارق يحيى وأحمد رمزى الذى كان مديراً للكرة وهو ما ساعد فى رحيلى عن الزمالك، خاصة أننى كنت غير متحمس للتجربة باعتبارى من أبناء الأهلي.