شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: نظام فقاعة بطولة العالم لليد بروفة لأولمبياد طوكيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، عن تجريب نظام الفقاعة "الحجر الصحي" فى بطولة العالم المقرر إنطلاقها يناير المقبل كبروفة لأولمبياد طوكيو 2021 أيضا.

وقال هشام نصر، فى تصريحات إعلامية، إن نظام الفقاعة سيتم تطبيقه على كل من يعمل فى البطولة من أول اللاعبين وحتى عمال الفنادق والباصات الناقلة للفرق واللجان المنظمة.

ويعد نظام الفقاعة هو اقتصار فنادق البطولة على من يعمل فى المونديال فقط على أن يتواجدون فى الفنادق طوال أيام البطولة دون الاختلاط بأشخاص من الخارج مع عمل مسحة طبية كل 72 ساعة للتأكد من سلامة الإصابات بفيروس كورونا.

وحصلت قناة أون تايم سبورتس على حقوق بث بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 المقرر إنطلاقها شهر يناير المقبل على 4 صالات مختلفة.

وكشف هشام نصر، عن توفير الاتحاد الدولى طائرات خاصة لنقل المنتخبات المشاركة فى المونديال إلى مصر فى حال غلق أى مطارات دولية بسبب جائحة فيروس كورونا وفقا لما أكده حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى للعبة.

وأشار نصر، إلى تغيير الاتحاد الدولى لخريطة فنادق البطولة بعدما تم الاستقرار على غلقها على الحدث فقط بواقع 4 فنادق تشمل المنتخبات وجميع اللجان المنظمة والأطقم الطبية والسائقين وعمال الصالات.

وتعد هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلاً من 24 لأول مرة في التاريخ، حيث تم تقسم منتخبات البطولة إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات.

وتقام منافسات المونديال على 4 صالات، الأولى الصالة الكبري باستاد القاهرة وتتسع لـ22 ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها لـ5500 متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة آلاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية 6 أكتوبر التى تستوعب 4500 متفرج .