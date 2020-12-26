شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلى السابق يستعرض "حفنة" ميداليات وبطولات مع ولى العهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الأهلى السابق، وفريق الجونة حالياً، بطولاته وألقابه مع القلعة الحمراء، في صورة نشرها عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، في رفقة نجله الثانى "زين"، والذى رزق به في أكتوبر الماضى، وعلق عادل عبد المنعم على الصورة، قائلاً "بطولات"، مضيفاً نسر النادى الأهلى.



احمد عادل عبد المنعم



احمد عادل

وفى وقت سابق، أعلن أحمد عادل عبد المنعم تعافيه من فيروس كورونا الذى عانى منه الأيام الأخيرة، وكتب الحارس عبر حسابه على فيس بوك: "المسحة سلبية الحمد لله وراجع التمرين مع زمايلى".

وخطف فريق الجونة بقيادة رضا شحاتة، ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على نظيره أسوان بهدف نظيف سجله والتر بواليا مهاجم الفريق الساحلى، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة للدورى، وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وكان سامى الشيشينى مدرب أسوان قد تعرض للطرد فى الشوط الأول بعد الاعتراض على حكم المباراة، كما تعرض محمد جابر ميدو مدافع أسوان للطرد أيضاً بعد لمسة يد على حدود منطقة الجزاء.

ورفع الجونة رصيده إلى النقطة 8 فى صدارة جدول مسابقة الدورى العام، بينما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 6 فى المركز الرابع.