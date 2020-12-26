شكرا لقرائتكم خبر عن ليس ساسي وأوباما فقط.. هؤلاء مهددون بالرحيل المجانى عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا صوت يعلو داخل نادى الزمالك فى الوقت الحالي فوق صوت التجديد لنجوم الفريق الأبيض، الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى يحق لهم التوقيع لأى نادٍ آخر، خلال الميركاتو الشتوى المقبل، دون الحصول على موافقة القلعة البيضاء.

وتترقب جماهير الزمالك عن قرب موقف التونسى فرجانى ساسى من التجديد للقلعة البيضاء، حيث يعد من أبرز اللاعبين المطالب بتجديد عقودهم من جانب مسئولى النادي، ويتصدر لاعب وسط المنتخب التونسي مطالب الجماهير البيضاء فى ملف التجديد للاعبى الفريق، ويأتى خلفه فى القائمة يوسف أوباما الذى لا يزال موقفه غامضاً حتى هذه اللحظة.

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، الخاص بتحديد أسعار اللاعبين، وتفاصيل عقودهم مع الأندية، لا تتوقف قائمة اللاعبين الذين تنتهى عقودهم مع الزمالك بنهاية الموسم على الثنائى فرجانى ساسى ويوسف أوباما، حيث تضم القائمة 4 أسماء أخرى، على رأسها محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق والذى لا يتحدث الكثيرون عن نهاية عقده رغم تألقه الملفت فى الآونة الأخيرة.

كما ينتهى عقد محمود جنش حارس الزمالك بنهاية هذا الموسم، ونفس الأمر ينطبق على محمود عبد العزيز لاعب الوسط وعمر السعيد مهاجم الفريق، وإن كانت الجماهير لا تتحدث فقط سوى عن التجديد لساسى وأوباما لكونهما من العناصر الأساسية بالفريق، وكذلك التخوف من تأثر الأبيض بالسلب حال رحيلهما عكس الأسماء الأخرى التى لا تشارك فى المباريات بانتظام.

ويسعى مسئولو نادى الزمالك فى الوقت الحالي لحسم ملف تجديد عقود اللاعبين، خاصة ساسى وأوباما وكذلك تعديل عقد شيكابالا بينما باقى الأسماء سيتم حسم مصيرها خلال الفترة المقبلة وفقا لاحتياجات الفريق الفنية ورؤية الجهاز الفني.