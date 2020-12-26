رضا عبدالعال يرفض تدريب الزمالك (شاهد)

رفض رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا فكرة تدريب الزمالك .
وقال رضا عبدالعال في أحد البرامج التلفزيون أنهيرفض تدريب الزمالك في الوقت الحالي في ظل الظروف التي يمر بها النادي لأن أي مدير فني في الوقت الحالي لم يقدم أي اضافات .
وتابع قائلًا أن اللاعبين في الزمالك في الوقت الحالي يرغبون في الرحيل بسبب تأخر مستحقاتهم المالية وتأجيل تجديد عقود اللاعبين.
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