موعد مباراة أرسنال وتشيلسي والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال نظيره تشيلسي مساء اليوم السبت، على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري الإنجليزي "البريميرليج ".
موعد مباراة أرسنال وتشيلسي..
تنطلق مباراة أرسنال وتشيلسي فيتمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة،
فيما تكون مباراة أرسنال وتشيلسي فيتمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،
بينما تقام مباراة أرسنال وتشيلسي فيتمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وتشيلسي
تذاع مباراة أرسنال وتشيلسي بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت المشفرة 2 بتعليق حفيظ دراجي.
ويدخل أرسنال المباراة بمشاركة المصري محمد النني وهو يحتل المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة جمعهما من 14 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 2 وتلقي الهزيمة في 8.
بينما يحتل فريق تشيلسي المركز الخامس برصيد 25 نقطة جمعهما من 14 مباراة حقق الفوز في 7 ولم وتعادل في 4 وتلقى الهزيمة في 3.
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