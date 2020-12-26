تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة ليستر سيتي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد اليوم السبت على ملعب وكرز ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

تنطلق مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة،

فيما تكون مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت

المملكة العربية السعودية

تذاع مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت المشفرة 2 بتعليق حسن العيدروس.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي..

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خد الدفاع: آرون وان بيساكا – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير –

أليكس تيليس.

خط الوسط: فريد – بول بوجبا – برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد – ماسون جرينوود – أنتوني مارسيال.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة جمعهما من 13 مباراة حقق الفوز في 8 وتعادل في 2 وتلقي الهزيمة في 3.

بينما يحتل فريق ليستر سيتي المركز الثاني برصيد 27 نقطة جمعهما من 14 مباراة حقق الفوز في تسعة ولم يتعادل وتلقى الهزيمة في خمسة.