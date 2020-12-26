موعد مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد اليوم السبت على ملعب ووكرز ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

موعد مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد

تنطلق مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة،

فيما تكون مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية،

بينما تقام مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد

تذاع مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد بشكل حصري

عبر قناة بي إن سبورت المشفرة 2 بتعليق حسن العيدروس.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة جمعهما من 13 مباراة حقق الفوز في 8 وتعادل في 2 وتلقي الهزيمة في 3.

بينما يحتل فريق ليستر سيتي المركز الثاني برصيد 27 نقطة جمعهما من 14 مباراة حقق الفوز في تسعة ولم يتعادل وتلقى الهزيمة في خمسة.