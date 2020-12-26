تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة كريستال بالاس

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا نظيره كريستال بالاس مساء اليوم السبت على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
تنطلق مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة،
تذاع مباراة أستون فيلا ضد كريستال بالاس بشكل حصريعبر قناة بي إن سبورت المشفرة 2 بتعليق خليل البلوشي .
وجاء تشكيل أستون فيلا المتوقع كالتالي..
حراسة المرمي: مارتينيز.
خط الدفاع: كونسا، مينجز، تارجيت، كاش.
خط الوسط: ماكجين، دوجلاس لويز، أنور الغازي.
خط الهجوم: تراوري، جاك جريليش، واتكينز.
ويغيب النجم المصري محمود حسن تريزيجيةالمحترف لدى صفوف أستون فيلا عن لقاء الفريق اليوم بسبب الإصابة .ويدخل أستون فيلا المباراة وهو يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة جمعهما من 12 مباراة حقق الفوز في سبعة وتعادل في واحدة وتلقي الهزيمة في أربعة.
بينما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة جمعهما من 14 مباراة حقق الفوز في خمسة وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في ستة.
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