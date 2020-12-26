موعد مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا نظيره كريستال بالاس مساء اليوم السبت على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

موعد مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس

تنطلق مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس في تمام

الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة،

فيما تكون مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس في تمام

الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية

بينما تقام مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس في تمام

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وكريستال بالاس

الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تذاع مباراة أستون فيلا ضد كريستال بالاس بشكل حصري عبر قناة

بي إن سبورت المشفرة 2 بتعليق خليل البلوشي.

ويغيب النجم المصري محمود حسن تريزيجية المحترف لدى صفوف أستون فيلا عن لقاء الفريق اليوم بسبب الإصابة. ويدخل أستون فيلا المباراة وهو يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة جمعهما من 12 مباراة حقق الفوز في سبعة وتعادل في واحدة وتلقي الهزيمة في أربعة.

بينما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة جمعهما من 14 مباراة حقق الفوز في خمسة وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في ستة.