يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا نظيره كريستال بالاس مساء اليوم السبت على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
موعد مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس
تنطلق مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس في تمامالساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة،
فيما تكون مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس في تمامالساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،
بينما تقام مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس في تمامالساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وكريستال بالاس
تذاع مباراة أستون فيلا ضد كريستال بالاس بشكل حصري عبر قناةبي إن سبورت المشفرة 2 بتعليق خليل البلوشي.
ويغيب النجم المصري محمود حسن تريزيجية المحترف لدى صفوف أستون فيلا عن لقاء الفريق اليوم بسبب الإصابة. ويدخل أستون فيلا المباراة وهو يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة جمعهما من 12 مباراة حقق الفوز في سبعة وتعادل في واحدة وتلقي الهزيمة في أربعة.
بينما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة جمعهما من 14 مباراة حقق الفوز في خمسة وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في ستة.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.