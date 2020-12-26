بث مباشر | شاهد مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الانجليزي “كورة ستار”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمباراة “مانشستر يونايتد وليستر سيتي” في إحدى مباريات اليوم السبت 26-12-2020 ضمن الجولة 15 من الدوري الانجليزي.

ينقل بث مباشر مباراة “مانشستر يونايتد وليستر سيتي” على قناة بي ان سبورتس 1 و2، بصوت المعلق اليمني “حسن العيدروس”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

وتقام مواجهة مانشستر يونايتد وليستر سيتي على ملعب ووكرز “كينج باور” بإدارة من الحكم الانجليزي “مايك دين”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

يتفوق مانشستر يونايتد على ليستر سيتي في 12 مواجهة جمعتهما في جميع المسابقات، حيث فاز في 9 مباريات، وتعادل في 2، وسيسعى اليوم إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم امام الفوكسيز بتحقيق الفوز عليهم من أجل خطف المركز الثاني.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد “ليستر سيتي” في المركز الثاني برصيد 27 نقطة، ما يجعلنا امام قمة نارية منتظرة.

ويسير مانشستر يونايتد بشكل رائع في الدوري الانجليزي في الفترة الأخيرة، فمنذ خسارته امام “آرسنال” في الجولة السابعة، حقق 6 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة.

بينما تلقى “ليستر سيتي” 3 هزائم في اخر 10 جولات، واخرها في الجولة قبل الماضية امام “إيفرتون” قبل ان يعود إلى سكة الانتصارات بالفوز على “توتنهام” في الجولة السابقة.

ويعد دفاع ليستر سيتي هو الأقوى من بين فرق المربع الذهبي، حيث استقبلت شباكه 17 هدف فقط، بينما استقبلت شباك إيفرتون 19، وليفربول 19، ومانشستر يونايتد 21.

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