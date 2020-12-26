لغة الأهداف في كلاسيكو الهلال والاتحاد.. مقارنة رقمية بين جوميز ورومارينهو

تتوجه أنظار جماهير الكرة السعودية إلى ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، مساء اليوم السبت، حيث تُقام مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

ويدخل الهلال لقاء الكلاسيكو في صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 22 نقطة بفارق 3 نقاط عن أهلي جدة، صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الاتحاد في المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

وبالتأكيد يبرز دور اللاعبين الهدافين خلال مواجهة الكلاسيكو، من أجل كلمة الحسم وترجمة الهجمات إلى أهداف، ويُعتبر بافتيمبي جوميز ورومارينهو من أهم اللاعبين في تشكيلتي الهلال واتحاد جدة.

وخلال السطور التالية يُقارن “الخليج 365” بين جوميز ورومارينهو، وهما الثنائي التهديفي الأبرز في الهلال والاتحاد..

بافتيمبي جوميز

لعب مهاجم الهلال بافتيمبي جوميز 9 مباريات ببطولة الدوري السعودي، بمعدل دقائق لعب 672 دقيقة، وأحرز 5 أهداف، منهم هدفين من ركلات ترجيح، وسدد على المرمى 11 مرة، وبلغت دقة التسديد 52.4%، وصنع 4 أهداف و5 فرص ووقع في التسلل 7 مرات.

وبلغت نسبة دقة محترف الهلال في التمريرات 84.9 % بـ73 تمريرة ناجحة، وقام بـ4 مراوغات ناجحة، ولعب عرضية ناجحة مرة واحدة، وبلغت نسبة تسجيله هدف لكل 134 دقيقة.

رومارينهو

لعب محترف الاتحاد رومارينهو 9 مباريات ببطولة الدوري السعودي، بمعدل دقائق لعب 722 دقيقة، وأحرز 5 أهداف، منهم هدفين من ركلات ترجيح، وسدد على المرمى 11 مرة، وبلغت دقة التسديد 52.4%، وصنع 15 فرصة ووقع في التسلل مرة واحدة.

وبلغت نسبة دقة رومارينهو في التمريرات 83.9 % بـ219 تمريرة ناجحة، وقام بـ7 مراوغات ناجحة، ولم يقم بأي عرضية ناجحة، وبلغت نسبة تسجيله هدف لكل 144 دقيقة.

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