كلاسيكو السعودية | مقارنة رقمية متنوعة بين الهلال والاتحاد

يستضيف ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، اليوم السبت، مباراة نارية بين الهلال والاتحاد ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

ويدخل الهلال اللقاء في صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 22 نقطة بفارق 3 نقاط عن أهلي جدة، صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الاتحاد في المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

وخلال السطور التالية يُقارن “الخليج 365” بين الهلال والاتحاد، ونرصد أبرز الأرقام الدفاعية والهجومية للفريقين خلال المباريات الماضية في بطولة الدوري السعودي للمحترفين..

نادي الهلال

نبدأ مع المتصدر الهلال، الذي خاض حتى الآن 9 مباريات خلال بطولة الدوري السعودي، حقق الفوز 7 مرات، وتعادل مرة واحدة، وخسر لقاء وحيد، وبلغت نسبة تحقيق الفوز 77.8 %، وتلقى الفريق 4 أهداف بنسبة 0.4% هدف في كل مباراة.

حافظ الهلال على شباكه نظيفة 6 مرات، وتم احتساب ركلة جزاء واحدة على الفريق، وبلغت نسبة النجاح في افتكاك الكرة 68 %، وفي الالتحامات 52.1 %، وفي الالتحامات الهوائية 57.1 %، وفي التمريرات 87.9 %، فيما بلغ مجموع التمريرات 5365 تمريرة، ونسبة النجاح في التمريرات الطولية 61.5 %، ونسبة التمريرات إلى الأمام 29 %.

لعب الفريق الأزرق 133 كرة عرضية، منهم 28 عرضية ناجحة، وبلغ معدل استحواذ الهلال 65 %، ومجموع التسديدات على المرمى 51 تصويبة، وعدد الأهداف المُسجلة 16 هدف، وبلغت نسبة إحراز الأهداف من التسديدات 17.8 %.

سجل الهلال من ركلات الجزاء مرتين، وأحرز الفريق 14 هدفًا من داخل منطقة الجزاء، وتم التسجيل من كرات رأسية مرتين، وحصل الفريق على البطاقة الصفراء 14 مرة، ولم يحصد أي لاعب هلالي على البطاقة الحمراء.

نادي الاتحاد

وننتقل إلى الفريق الجداوي، الذي خاض حتى الآن 9 مباريات خلال بطولة الدوري السعودي، حقق الفوز 3 مرات، وتعادل في 5 مباريات، وخسر لقاء وحيد، وبلغت نسبة تحقيق الفوز 33.3 %، وتلقى الفريق 8 أهداف بنسبة 0.9% هدف في كل مباراة.

حافظ الاتحاد على شباكه نظيفة 3 مرات، وتم احتساب 4 ركلات جزاء على الفريق، وبلغت نسبة النجاح في افتكاك الكرة 66.7 %، وفي الالتحامات 48 %، وفي الالتحامات الهوائية 42.4 %، وفي التمريرات 82.8 %، فيما بلغ مجموع التمريرات 3607 تمريرة، ونسبة النجاح في التمريرات الطولية 48.1 %، ونسبة التمريرات إلى الأمام 36.2 %.

لعب العميد 101 كرة عرضية، منهم 23 عرضية ناجحة، وبلغ معدل استحواذ الاتحاد 48 %، ومجموع التسديدات على المرمى 37 تصويبة، وعدد الأهداف المُسجلة 11 هدف، وبلغت نسبة إحراز الأهداف من التسديدات 12.5 %.

سجل الاتحاد من ركلات الجزاء 3 مرات، وأحرز الفريق 10 أهداف من داخل منطقة الجزاء، ولم يهز الشباك من كرات ثابتة، وتم التسجيل من كرات رأسية مرة واحدة، وحصل الفريق على البطاقة الصفراء 13 مرة، ولم يحصل أي لاعب اتحادي على البطاقة الحمراء.

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