كلاسيكو السعودية | التشكيلة المثالية الأغلى في مباراة الهلال والاتحاد

تترقب الجماهير الرياضية مواجهة الكلاسيكو المنتظرة، اليوم السبت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، حيث يلتقي الهلال وضيفه الاتحاد ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

ويدخل الهلال اللقاء في صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 22 نقطة بفارق 3 نقاط عن أهلي جدة، صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الاتحاد في المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

وسيتواجد في كلاسيكو الهلال والاتحاد العديد من النجوم المميزة الذين لهم قيمة سوقية كبيرة، سواء من المحترفين الأجانب، أو اللاعبين السعوديين، لكن ما هي التشكيلة المثالية لأغلى اللاعبين في اللقاء؟

التشكيلة المثالية الأغلى

وبحسب موقع “ترانسفير ماركت” العالمي، رصد “الخليج 365” التشكيلة المثالية الأغلى في كلاسيكو الهلال والاتحاد، وفقًا للقيمة السوقية الحالية لكافة اللاعبين في الفريقين.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حارس المرمى: مارسيلو جروهي “اتحاد جدة” بقيمة سوقية 1.8 مليون يورو.

خط الدفاع: محمد البريك “الهلال” 2.2 مليون يورو ـ أحمد حجازي “الاتحاد” 3.5 مليون يورو ـ جانج هيون سو “الهلال” مليون يورو يورو ـ ياسر الشهراني “الهلال” 2.2 مليون يورو.

خط الوسط: برونو هنريكي ” الاتحاد” 3.5 مليون يورو ـ جوستافو كويلار “الهلال” 3.8 مليون يورو ـ لوسيانو فييتو “الهلال” 7 مليون يورو.

خط الهجوم: جاري رودريجيز “الاتحاد” 4 مليون يورو ـ أندريه كاريلو “الهلال” 8 مليون يورو ـ رومارينهو “الاتحاد” 5.2 مليون يورو.

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