كلوب «يفاجئ الجميع»: نعم أخطأت.. وسبب واحد يدفع صلاح للرحيل.. و«مو» يتحدث عن خيبة أمله في كلوب.. ورأيه بمورينيو

بعد ساعات من تصريحات متفائلة بشأن مشاعر النجم محمد صلاح ومستقبله داخل أسوار "أنفيلد"، عاد مدرب ليفربول ليدلي بتصريحات أخرى يمكن وصفها بالعكسية، حرص خلالها على التأكيد أنه "لا يمكنه إجبار أي لاعب على البقاء إذا أراد الرحيل".

ولم يستبعد صلاح الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد مستقبلا خلال حوار نادر أجراه مع صحيفة "آس" الإسبانية قبل أيام، معربا عن خيبة أمله لعدم اختياره قائدا خلال مباراة ليفربول الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، أمام ميدتيلاند الدنماركي. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

واعتبر كلوب أن صلاح في حالة مزاجية جيدة، ويشعر بالسعادة في ليفربول، نافيا تقارير لوسائل إعلام عن رغبة النجم المصري في الرحيل عن النادي.

وتابع المدير الفني الألماني: "نحن لا نتحدث أبدا عن عقود اللاعبين. صلاح في حالة مزاجية جيدة ويستمتع بوقته. هذا هو الشيء الأكثر أهمية.

لكن كلوب عاد، بعد 48 ساعة، وأدلى بتصريحات "من نوع آخر"، نقلتها صحيفة "الغارديان"، السبت،قال خلالها إن "السبب الوحيد للرحيل عن ليفربول في الوقت الحالي هو الطقس (البارد)".

وأوضح: "ما سبب آخر يمكن أن يكون هناك؟ نحن أحد أكبر الأندية في العالم. ندفع أموالًا جيدة، ربما لا ندفع أكثر (من كل الآخرين) ولكننا ندفع جيدًا، لدينا ملعب جميل مع مشجعين مميزين، لدينا قاعدة جماهيرية في جميع أنحاء العالم".

ولكن كلوب تابع في تصريحات ذات دلالة: "لا يمكنك إجبار الناس على البقاء (..) الأمر كله يتعلق بالتوقيت واللحظة المناسبة. نجري تغييرات ونجلب اللاعبين، وإذا أراد أحد اللاعبين الرحيل، فلا يمكننا، على الأرجح أن نمنعه، كل ما في الأمر أنني لا أفهم لماذا يريد شخص ما الذهاب".

وأوضح كلوب أن تدريب لاعبين من عينة شخصية ومستوى صلاح يمكن أن يمثل "تحديا"، لكنه اعترف، مع ذلك، بأنه أخطأ عندما اختار ترينت ألكسندر-أرنولد قائدا لليفربول أما ميدتيلاند، بدلا من صلاح.

وقال كلوب: "كنت قائدًا لفترة طويلة في مسيرتي وكنت أفكر دائمًا: يا لها من وظيفة (..) لأنه لا يوجد الكثير من الفوائد وهناك الكثير من العمل.. لم أشعر بأهمية أن أكون قائدًا (..) ولم أكن أدرك مدى أهمية ذلك بالنسبة للاعبين".

وتابع: "القاعدة أن لدينا ترتيبا لقيادة الفريق: جوردان هندرسون، ثم جيمس ميلنر، ثم فيرجيل فان ديك وجيني فينالدوم. هؤلاء هم، إلى حد كبير، القادة الأربعة.. إذا لم يتمكنوا جميعا من المشاركة، فعادة يكون القائد اللاعب الأقدم في النادي. وهذا ما رأيته في ترينت".

وأوضح كلوب: "بعد ذلك تحدثت إلى مو صلاح بشأن ما حدث. ثم أدركت أن الأمر لم ينجح (في إقناعه) بشكل جيد (..) لقد أجرى تلك المقابلة (مع آس).. هذه ليست مشكلة بالنسبة لي. من الواضح أنه أصيب بخيبة أمل. لم أفعل ذلك عن قصد، وإذا ارتكبت خطأ، فأنا (على سبيل المثال) لم اختر ديفوك أوريغي (البديل غالبا) قائدا في ذلك اليوم".

يشار إلى أن هذه الأزمة تعد الأكبر بين كلوب وصلاح منذ قدوم الأخير إلى "أنفيلد" في صيف 2017، وبعدها لم تتوقف التعليقات والتقارير بشأن "عدم رضا صلاح"، واحتمال رحيله إلى الدوري الإسباني.

وفي سياق متصل، وفي لقاء صحفي مع صحيفة "آس" الإسبانية، تطرق النجم محمد صلاح لعدة مواضيع بارزة، أهمها رأيه بالمدرب جوزيه مورينيو، وخيبة أمله بمدربه يورغن كلوب، وواقعة سيرجيو راموس الشهيرة.



وعن المباراة السابقة التي جمعت فريقه ليفربول بتوتنهام، والتي سجل صلاح فيها هدفا ساعد فريقه على الانتصار بنتيجة 2-1، تحدث النجم المصري عن مدرب الخصم جوزيه مورينيو.

وقال صلاح لصحيفة "آس": "عملت معه من قبل، هو مدرب كبير، لقد ساعد اللاعبين كثيرا ليكونوا حيث هم الآن، مورينيو لديه رؤية جيدة جدا حول كرة القدم، وهو مدرب كبير، أنا متأكد أنهم يقومون بعمل جيد (توتنهام)، هم الآن في وصافة الدوري".

وتوقعت أنباء سابقة ارتداء صلاح لشارة القيادة في ليفربول، أمام ميدتيلاند الدنماركي، بدوري أبطال أوروبا، بعد غياب عدد من قادة الفريق، إلا أن المدرب الألماني يورغن كلوب اختار المدافع الشاب ترينت أليكساندر أرنولد لارتدائها.

ولم يتردد صلاح بكشف "خيبة الأمل" التي أصابته من قرار كلوب، بعد أن كان مستعدا لهذه اللحظة المهمة.

وقال صلاح: "في الحقيقة، شعرت بخيبة أمل كبيرة، كنت أتمنى ارتداء شارة القيادة، ولكن هذا قرار المدرب، وأنا أقبله".

أما عن لقطة إصابته الشهيرة بنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، والتي تسبب بها قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، فأكد النجم المصري أنه تجاوز الموضوع.

وقال صلاح: "أعتقد أن جميع ما يحدث لأي لاعب، كخيبة الأمل أو أشياء من هذا القبيل، تجعلك أكثر قوة في مسيرتك نحو المستقبل، ولكن تلك الإصابة موضوع وانتهى بالنسبة لي، أنا لا أفكر في هذا الأمر على الإطلاق".

وعن المنتخب المصري، بدا صلاح متفائلا: "أعتقد أن منتخبنا جيد رفقة المدرب الجديد حسام البدري، لقد تأهلنا تقريبا إلى كأس أمم أفريقيا، التي لم نُتوج بها منذ 10 سنوات تقريبا، الجميع متحمس للتتويج بها من جديد، في الحقيقة نريد التتويج بها من أجل الجمهور ولأنفسنا أيضا، سنرى ما سيحدث".

وأضاف "أعتقد أن هناك تحسنا مع المدرب الجديد وهذه المجموعة من اللاعبين، نلعب بصورة جيدة وهناك علاقة جيدة بين الجميع، نأمل أن نتمكن من التتويج بهذا الكأس هذه المرة".