شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستبعد فكرة الاستعانة برديف الأهلى والزمالك فى الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الجهاز الفنى لنادي أسوان، فكرة ضم لاعبين من الأهلى أو الزمالك ممن يستغنى عنهم القطبان خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة، نظراً لأسعارهم التى تعتبر عالية وعقودهم التى لا تقل عن مستوى معين يفوق ميزانية أبناء الجنوب، خاصة أن إجمالى لاعبى أسوان لا تتخطى قيمتهم التسويقية 14 مليون جنية، وفقاً لتأكيد سامى الشيشينى مدرب الفريق.

وأكد الشيشينى، فى وقت سابق أن ميزانية شراء لاعبي أسوان مطلع الموسم لم تتجاوز 14 مليون جنيه، وهذا مبلغ أقل بكثير من مبالغ شراء أندية صاعدة".

وعن إمكانية استعارة لاعبين من الأهلي والزمالك في الشتاء، قال مدرب أسوان: بالتأكيد لا، هذا مستحيل، كم يتقاضى هؤلاء اللاعبون في أنديتهم حتى نستطيع تحمل رواتبهم؟ نحن نشتري اللاعبين المنتهية عقودهم فقط".

وأغلق الجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى، صفحة الخسارة الأخيرة من الجونة، والتى تعرض لها أبناء الجنوب بهدف نظيف فى منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام، ويعمل الشيشينى على معالجة الأخطاء الدفاعية قبل مواجهة النادى الاسماعيلى المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع الخامس، حيث شدد الشيشينى على أهمية عدم التعرض لخسارة جديدة فى تلك المباراة بعد الخسارة فى آخر جولتين أمام المصرى والجونة.

ويمتلك أسوان فى رصيده 6 نقاط بعد الفوز فى أول مباراتين بالدورى على حساب إنبى وطلائع الجيش، يحتل بهم المركز الرابع فى مسابقة الدورى العام.

ويغيب سامى الشيشينى عن دكة بدلاء أسوان فى اللقاء المقبل، ذلك بعد تعرضه للطرد فى مباراة الجونة، بعد اعتراضه على قرار حكم المباراة الذى احتسب رمية تماس للجونة كانت من وجهة نظر مدرب أسوان أنها لصالح فريقه.