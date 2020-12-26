شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من إنهاء صفقة سيرينو مع صن داونز لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مسئولو النادي الأهلي، من إنهاء صفقة الأورجوياني جاستون سيرينو، لاعب صن داونز الجنوب أفريقي، بنسبة كبيرة بعدما نجح اللاعب في الضغط على إدارة ناديه من أجل الموافقة على انتقاله للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وشهدت الأيام الماضية توتر علاقة سيرينو بإدارة صن داونز بسبب عدم مشاركة اللاعب في تدريبات الفريق من أجل الموافقة على طلبه باللعب للأهلي.

وبات اللاعب الأورجوياني على أعتاب النادي الأهلي حيث إتفق معه مسئولو القلعة الحمراء على تقاضي راتب سنوي كبير للغاية يصل لـ مليون و100 ألف دولار في الموسم الأول ويتم الإتفاق معه على التوقيع ثلاثة مواسم للأهلي خاصة بعدما بدأ صن داونز يُبدى مرونة للإستغناء عن اللاعب صاحب الـ29 عاماً.

ومن المقرر أن يقوم مسئولو الأهلي بالإعلان عن الصفقة خلال أيام وسيتم قيد سيرينو بدلاً من الأنجولي جيرالدو حتى يكون بإمكان اللاعب المشاركة مع الأهلي في الدور الثاني من الدوري وكذلك مونديال الأندية في قطر خلال فبراير المقبل.

وتقدم الأهلي بعرض رسمي لشراء سيرينو مقابل 2 مليون و200 الف دولار، إلا أن صن داونز اشترط زيادة المبلغ مليون دولار أخرى، بالإضافة للانتظار حتى يتم تدعيم مركزه بلاعب سوبر أخر، ومن المقرر أن تعقد إدارة صن داونز جلسة مع سيرينو عقب انتهاء أجازه أعياد الميلاد والعام الجديد لتحديد مستقبله في النادى، خاصة بعد اعلان اللاعب رغبته في الانتقال للأهلي الذى عرض عليه ضعف راتبه الحالي وذلك بعد أن طلب موسيماني المدير الفني للأهلي ضمه.

في الوقت الذي يضع الأهلي كيجان دوللي نجم فريق مونبيليه الفرنسي بديلاً حال فشل التعاقد مع سيرينو خاصة وأن اللاعب ينتهى عقده مع ناديه الحالى الصيف المقبل، وبالتالى يمكنه التوقيع لأى نادٍ، خلال شهر يناير المقبل، ويتسمك مونبليه بتمديد عقد اللاعب، وسيكون العرض المالى من الأهلى، هو الحاسم فى قرار عودة اللاعب من أوروبا، ولعب كيجان دوللي صاحب الـ27 عاماً تحت قيادة موسيمانى لمدة 3 سنوات فى فريق صن داونز، وتوج بلقب دورى أبطال أفريقيا عام 2016 ولقب دورى جنوب أفريقيا.