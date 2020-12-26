شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عمر سيد معوض لاعب الأهلى.. ومدرب المنتخب يعلق: "قدر الله وما شاء فعل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد معوض لاعب الأهلى السابق والمدرب المساعد بالجهاز الفنى حالياً لمنتخب مصر، عن إصابة نجله عمر لاعب شباب القلعة الحمراء فى ذراعه، حيث نشر سيد معوض صورة لنجله عبر حسابه على انستجرام ظهر خلالها عمر مرتدياً حاملاً للذراع بعد الإصابة، وعلق سيد معوض على الصورة، قائلاً: "قدر الله وماشاء فعل والشكر لله على كل شئ".



عمر سيد معوض

وبدأ سيد معوض مسيرته الرياضية فى نادى الألومنيوم، ثم انتقل إلى الإسماعيلى، وحصل على بطولة الدورى الممتاز وكأس مصر، ثم خرج للاحتراف بنادى طرابزون سبور التركى قبل الانضمام لصفوف الأهلى، فى صفقة أثارت غضب الإسماعيلاوية بعد رفض جماهير الدراويش التفريط فيه، وبعد الانتقال للأحمر، تألق وحقق الكثير من البطولات.

لعب معوض مع الأهلى 81 مباراة في الدوري تمكن خلالها من إحراز هدف وحيد، وخاض 53 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالقميص الأحمر أحرز خلالها هدف وحيد أيضًا.

وأعلن معوض، الاعتزال رسميا يوم 24 يونيو من سنة 2014، بعد أن حقق الكثير من البطولات مثل بطولتى دورى، بالإضافة الى دورى الأبطال الأفريقى، والسوبر المصرى والأفريقى، و شارك في كأس العالم للاندية 2008، و 2012 ، و 2013.

وعلى المستوى الدولي ارتدى سيد معوض قميص المنتخب في 61 مناسبة محرزًا هدفين، ومتوجًا ببطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين في 2008 و2010، وكان أحد العناصر الأساسية في الجيل الذهبي للفراعنة.

وبعد مرور فترة من اعتزاله اختاره حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي كمدرب مساعد في الجهاز الفني الذي تولى المسئولية بعد رحيل الهولندي مارتن يول 2016 ، ليساهم في حصد الفريق ثلاثية تاريخية في الدوري وكأس مصر والسوبر، كما تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا ثم حافظ على لقب الدوري قبل أن يقدم استقالته مع باقي الجهاز الفنى.