شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مصطفى محمد هداف يحلم بـ"استنساخ" الفرعون صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلف حلم الاحتراف وتعطشاً لإثبات الذات فى أقوى الدوريات العالمية، على درب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى، رفع مصطفى محمد مهاجم نادى الزمالك ومنتخب مصر راية التمرد على القلعة البيضاء، بعدم موسم مميز خاضه النجم الصاعد بقوة فى هجوم الفراعنة، خاضه مع أبناء ميت عقبة ونجح من خلاله فى لفت أنظار عدة أندية أوروبية لتنهال عليه عروض الاحتراف.

مصطفى محمد شارك مع الزمالك إجمالاً فى 51 مباراة سجل خلالهم 19 هدفاً وصنع 4 أهداف، وحجز مقعداً أساسياً فى تشكيل الفريق الأبيض، وأصبح لا غنى عنه فى صفوف القلعة البيضاء، حتى أن بديله ليس بنفس الكفاءة الفنية.

ويحلم مصطفى محمد بخوض مرحلة جديدة فى مسيرته مع الساحرة المستديرة، ليصنع مجده الخاص بعدما حصد أكثر من لقب مع القلعة البيضاء فى الموسم الماضى، كأن أبرزها كأس السوبر الأفريقى والمصرى، وكذلك كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نجوم الزمالك القدامى حاولوا التواصل مع مصطفى محمد لإثناءه عن فكرة الإحتراف حالياً والانتظار إلى ما بعد أولمبياد طوكيو، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل بسبب إصرار اللاعب.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تلقى مصطفي محمد مهاجم الفريق عرضا خياليا من أحد الأندية المصرية بالانضمام لصفوفه نهاية الموسم الجارى مقابل 100 مليون جنيه للاعب بدون تحمل اللاعب للضرائب بخلاف امتيازات أخرى في العقد.

وقال المصدر ان مصطفي محمد تلقى عرضا من أحد الأندية المصرية مقابل 100 مليون جنيه لمدة موسمين، علي أن يرحل اللاعب عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة للاحتراف الخارجي ويعود للنادي المصري في نهاية الموسم، وأضاف المصدر ان سر تمسك مصطفي محمد بالاحتراف في يناير في فرنسا ما هي الا خطوة " ترانزيت " للعودة الي النادي المصري.