شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخضع لرابيد تيست استعدادا لمواجهة سموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الزمالك تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، استعداداته اليوم السبت، لمواجهة سموحة، التي ستقام بعد غد الإثنين، في الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ويخضع الفريق اليوم لتحليل كاشف الدم السريع "رابيد تيست"، الذى يتم الخضوع له وفقا لبروتوكول اتحاد الكرة قبل مباريات بطولة الدورى الممتاز.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك، أن الخماسى محمود علاء وطارق حامد ومحمد عبد السلام وأسامة فيصل وحسام أشرف، خماسى الفريق المصاب بفيروس كورونا، لن يلحقوا بمباراة الفريق المقبلة أمام نظيره السكندرى.

فيما كشف رئيس الجهاز الطبي لنادى الزمالك إن محمد أشرف روقة لاعب وسط الفريق، بات جاهزا للمشاركة في المباريات حيث أوضح أن تقرير الأشعة التي خضع لها اللاعب عند إصابته في الركبة جاء مكتوب به إنه مصابا في الرباط الصليبى رغم إن الأمر كان عبارة عن كدمة، قائلا: "أشعة الرنين تصيب وتخطئ من مكان لمكان ولذلك لا أعتمد على الأشعة لأن الفحص المبدئى كان يشير إلى عدم وجود قطع في الرباط الصليبى وعندما أجريت له أشعة في مكان آخر بخلاف المكان الأول الذى خضع له في الشرقية تأكد عدم إصابته بالرباط الصليبى وخضع للتأهيل وعاد إلى التدريبات وأصبح جاهز الآن للمشاركة في المباريات".