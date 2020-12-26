شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينتظر رد صن داونز على عرض شراء سيرينو قبل تحديد البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينتظر مسئولو النادي الأهلي رد نظرائهم في صن داونز على عرض شراء الأورجوياني جاستن سيرينو نجم الفريق الجنوب افريقي، وذلك لتدعيم الهجوم الأحمر خلال الفترة المقبلة وبالتحديد قبل المشاركة في كأس العالم للأندية مطلع شهر فبراير المقبل.

وتقدم الأهلي بعرض رسمي لشراء سيرينو مقابل 2 مليون و200 الف دولار، إلا أن صن داونز اشترط زيادة المبلغ مليون دولار أخرى، بالإضافة للانتظار حتى يتم تدعيم مركزه بلاعب سوبر أخر، ومن المقرر أن تعقد إدارة صن داونز جلسة مع سيرينو عقب انتهاء أجازه أعياد الميلاد والعام الجديد لتحديد مستقبله في النادى، خاصة بعد اعلان اللاعب رغبته في الانتقال للأهلي الذى عرض عليه ضعف راتبه الحالي وذلك بعد أن طلب موسيماني المدير الفني للأهلي ضمه.

في الوقت الذي يضع الأهلي كيجان دوللي نجم فريق مونبيليه الفرنسي بديلاً حال فشل التعاقد مع سيرينو خاصة وأن اللاعب ينتهى عقده مع ناديه الحالى الصيف المقبل، وبالتالى يمكنه التوقيع لأى نادٍ، خلال شهر يناير المقبل، ويتسمك مونبليه بتمديد عقد اللاعب، وسيكون العرض المالى من الأهلى، هو الحاسم فى قرار عودة اللاعب من أوروبا، ولعب كيجان دوللي صاحب الـ27 عاماً تحت قيادة موسيمانى لمدة 3 سنوات فى فريق صن داونز، وتوج بلقب دورى أبطال أفريقيا عام 2016 ولقب دورى جنوب أفريقيا.

وفي شأن أخر، يخضع موسيماني وثلاثي الأهلي رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، لمسحة جديده للتعرف على مستجدات حالتهم الصحية، وغاب الثلاثي عن رحلة الأهلي إلى النيجر بعدما كشفت المسحة التي أجراها الفريق في القاهرة قبل السفر عن تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

وخضع ربيعة وأفشة والسولية، للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة، ويجري الثلاثي مسحة جديدة لتحديد موقفهم من مواجهة الاتحاد في الدوري،وكان الأهلي قد حقق الفوز على سونيديب أمس بهدف نظيف سجله اللاعب المالي أليو ديانج في المباراة التي أقيمت على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.