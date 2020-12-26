"الطقس فقط يجعلك ترحل".. 5 رسائل من كلوب بشأن تصريحات صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

رد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي بـ5 رسائل، على ما أثير مؤخراً في وسائل الإعلام العالمية بشأن مستقبل محمد صلاح مع الفريق بعد تصريحاته الأخيرة.

وتسبب الحوار الذي اجرته صحيفة "آس الإسبانية" مع صلاح في إثارة الجدل بشأن مستقبله مع ليفربول، خاصة وأنه فتح الباب أمام فكرة اللعب لريال مدريد أو برشلونة، بجانب تصريحاته بشأن حزنه لعدم ارتداء شارة قيادة ليفربول في أخر مباريات دوري أبطال أوروبا.

ويرى كلوب، أنه لا يوجد أي سبب لكي يرحل شخصاً عن ليفربول في الوقت الحالي، مشيراً الى أن "الطقس" فقط هو من يجعل شخصاً يتخذ مثل ذلك القرار، وعدد الألماني مزايا التواجد بين صفوف "الحمر".

ومن خلال حوار نُشر عبر صحيفة "جارديان الإنجليزية" جاءت رسائل كلوب على النحو التالي:

- السبب الوحيد لمغادرة ليفربول في الوقت الحالي هو "الطقس"، ما هو السبب الأخر الذي يمكن أن يكون هناك لتغادر؟، ليفربول أحد أكبر الأندية في العالم، نحن ندفع أموالاً جيدة، ربما لسنا أكثر من يدفع في العالم، لكننا ندفع جيداً، لدينا ملعباً عظيماً وبه أحاسيس ومشاعر مثيرة، وجماهير تساندنا، لدينا قاعدة جماهيرية في جميع أنحاء العالم، ألوان الفريق حمراء، وهو اللون الأجمل على أي حال.

- لا يمكن إجبار أي شخص على البقاء هذا كل ما في الأمر، وبالمناسبة نحن لم نفعل هذا، الأمر متعلق بالتوقيت واللحظة المناسبة، نحن نقوم بإجراء تغييرات ونجلب لاعبين، وإذا اراد أحد لاعبينا المغادرة، فلا يمكن أن نعيقه، كل ما في الأمر أنني لا أفهم لماذا يريد شخص أن يرحل.

- عندما أجاب "مو" على السؤال (يقصد اللعب لريال مدريد أو برشلونة)، كان الأمر متعلق بأن تلك الأندية مهتمة به وهو لم يستبعد ذلك، إذا قمت بسؤال أي لاعب في العالم لا يلعب لريال مدريد أو برشلونة، إذا كان بإمكانه تخيل اللعب هناك يوما ما، فلماذا يكون رده "لا، الكرة في إسبانيا لا تناسبني".

- الأمر الوحيد الذي قاله صلاح "سنرى ما سيحدث والأمر في يد النادي"، وهذا صحيح بنسبة 100% فيما يخص الحديث عن المستقبل، كل شيئ على ما يرام، صلاح لاعب مهم بالنسبة لي، وكل ما يدور حول تلك القصة ليس مهماً.

- لاعبو كرة القدم يحتاجون للثقة بكل تأكيد لكي يُظهروا أفضل ما لديهم، عندما تكون واثقاً بشكل زائد هذا يجعلك شخصاً مميزاً، لكن ليس دائماً سهلاً أن تتعامل مع هذا كل يوم، لكن هذا عملي، يجب أن اتعامل مع الوضع، لا يوجد مشكلة حالياً، ولا أرى مشكلة في المستقبلة.