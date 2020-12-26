تعرف على أبرز مباريات السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يقام اليوم السبت عدد من المباريات في مختلف المسابقات محليا وأوروبيا؛ إذ يشهد اليومُ مواجهتين بدوري we المصري، حيث يلعب الإنتاج الحربي أمام المقاولون العرب، بينما يستضيف مصر المقاصة نظيره المصري.

وتقام في الساعة الثانية والنصف ظهراً، مواجهة قوية بالدوري الإنجليزي الممتاز بين ليستر سيتي ومانشستر يونايتد، وفي السابعة والنصف تقام مباراة ديربي بين أرسنال وتشيلسي.

ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم السبت:

دوري WE المصري

الإنتاج الحربي والمقاولون العرب- الساعة الخامسة مساءً- أون تايم سبورتس2

مصر المقاصة والمصري- الساعة السابعة والنصف- أون تايم سبورتس1

دوري أبطال أفريقيا

شباب بلوزداد وجور ماهيا- الساعة العاشرة إلا الربع مساءً.

ليستر سيتي ومانشستر يونايتد - الساعة الثانية والنصف ظهراً - beIN Sports 1

فولهام وساوثهامبتون- الساعة الخامسة مساء- beIN Sports 3

أستون فيلا وكريستال بالاس - الساعة الخامسة مساءً- beIN Sports 1

أرسنال وتشيلسي - الساعة السابعة والنصف مساءً- beIN Sports 1

شيفيلد يونايتد وإيفرتون - الساعة العاشرة مساءً- beIN Sports 3

مانشستر سيتي ونيوكاسل - الساعة العاشرة مساءً - beIN Sports 1

الدوري السعودي

الهلال والاتحاد - الساعة السابعة إلا عشر دقائق.