القنوات الناقلة لقمة ارسنال وتشيلسي..بين سبورت و5 محطات اخرى

تحظى مباراة ديربي لندن بين ارسنال وتشيلسي المقرر لها ضمن مباريات اليوم السبت ضمن الجولة 15 من الدوري الانجليزي الممتاز 2021/2020، باهتمام كبير من جانب عشاق كرة القدم، بسبب كم النجوم الذين سيتواجدون على أرض ملعب الامارات شمال عاصمة الضباب.

تذاع مباراة ارسنال وتشيلسي على قناة بين سبورت القطرية في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر ، 20:30 بتوقيت السعودية.

وسيكون البث المباشر لهذا اللقاء على قناة بين سبورت الأولى بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، كما ستنقل على القناة الثانية لبي إن سبورتس.

تلعب المباراة ضمن الجولة الـ 15 من البريميرليج، ويحتل ارسنال المركز الـ 15 برصيد 14 نقطة، ويحتاج للفوز بأي ثمن للنجاة من صراع الهبوط الذي لم يعرف معناه قط على مدار 45 عامًا، منذ موسم 1976/1975 الذي انهاه في المركز السابع عشر.

على النقيض، يدخل تشيلسي هذا اللقاء بصفته أحد المنافسين على لقب البريميرليج هذا الموسم، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 25 نقطة بفارق 6 نقاط فقط عن ليفربول المتصدر.

وبالإضافة إلى بين سبورت، توجد 5 محطات أخرى ستبث هذه المواجهة الساخنة بين كبيري لندن، مثل قناة سبورت 1 البرتغالية، وقناة سكاي سبورتس البريطانية.

وعلى قمر هوت بيرد، توجد قناة “كانال بلوس البولندية”، أعلنت نقلها هي الأخرى للديربي اللندني، مثلها مثل قناة كوسموتي سبورت الأولى اليونانية على قمر Eutelsat W1.