كلاسيكو السعودية | تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في آخر 30 سنة

الدوري السعودي الممتاز 22/11/1990 الاتحاد 0 : 1 الهلال الدوري السعودي الممتاز 10/05/1991 الهلال 1 : 0 الاتحاد كأس ولي العهد السعودي 15/08/1991 الاتحاد 1 : 18 : 7 الهلال الدوري السعودي الممتاز 28/11/1991 الهلال 0 : 0 الاتحاد الدوري السعودي الممتاز 20/02/1992 الاتحاد 2 : 0 الهلال كأس الاتحاد السعودي -(الممتاز) 23/10/1992 الاتحاد 2 : 1 الهلال كأس الاتحاد السعودي -(الممتاز) 27/11/1992 الهلال 1 : 0 الاتحاد الدوري السعودي الممتاز 25/01/1993 الاتحاد 2 : 1 الهلال الدوري السعودي الممتاز 04/03/1993 الهلال 2 : 1 الاتحاد كأس ولي العهد السعودي 15/06/1993 الاتحاد 0 : 04 : 3 الهلال الدوري السعودي الممتاز 08/07/1993 الاتحاد 2 : 1 الهلال الدوري السعودي الممتاز 15/07/1993 الهلال 1 : 04 : 3 الاتحاد الدوري السعودي الممتاز 02/12/1993 الاتحاد 1 : 1 الهلال الدوري السعودي الممتاز 03/02/1994 الهلال 3 : 1 الاتحاد كأس الاتحاد السعودي-(الممتاز) 13/10/1994 الاتحاد 2 : 0 الهلال كأس الاتحاد السعودي-(الممتاز) 03/11/1994 الهلال 2 : 1 الاتحاد بطولة الاندية العربية لأبطال الدوري 1994 30/11/1994 الهلال 0 : 04 : 3 الاتحاد الدوري السعودي الممتاز 26/12/1994 الهلال 2 : 1 الاتحاد الدوري السعودي الممتاز 28/03/1995 الاتحاد 1 : 1 الهلال كأس ولي العهد السعودي 16/05/1995 الاتحاد 0 : 1 الهلال بطولة النخبة العربية للأندية 20/12/1995 الهلال 4 : 1 الاتحاد الدوري السعودي الممتاز 27/01/1996 الاتحاد 1 : 1 الهلال الدوري السعودي الممتاز 05/03/1996 الهلال 0 : 1 الاتحاد الدوري السعودي الممتاز 16/05/1996 الهلال 1 : 0 الاتحاد الدوري السعودي الممتاز 30/05/1996 الاتحاد 1 : 1 الهلال كأس الأمير فيصل بن فهد -(الممتاز) 10/10/1996 الاتحاد 1 : 2 الهلال كأس الأمير فيصل بن فهد -(الممتاز) 01/11/1996 الهلال 1 : 0 الاتحاد الدوري السعودي الممتاز 15/01/1997 الاتحاد 2 : 1 الهلال الدوري السعودي الممتاز 28/03/1997 الهلال 0 : 2 الاتحاد كأس ولي العهد السعودي 09/05/1997 الاتحاد 0 : 04 : 1 الهلال الدوري السعودي الممتاز 06/06/1997 الاتحاد 2 : 0 الهلال الدوري السعودي الممتاز 10/12/1997 الاتحاد 0 : 2 الهلال الدوري السعودي الممتاز 24/01/1998 الهلال 0 : 0 الاتحاد كأس الأمير فيصل بن فهد -(الممتاز) 27/09/1998 الاتحاد 2 : 1 الهلال كأس الأمير فيصل بن فهد -(الممتاز) 16/10/1998 الهلال 0 : 2 الاتحاد الدوري السعودي الممتاز 06/12/1998 الهلال 3 : 1 الاتحاد الدوري السعودي الممتاز 30/03/1999 الاتحاد 4 : 1 الهلال كأس الأمير فيصل بن فهد -(الممتاز) 20/09/1999 الاتحاد 1 : 2 الهلال الدوري السعودي الممتاز 12/12/1999 الاتحاد 4 : 0 الهلال الدوري السعودي الممتاز 01/03/2000 الهلال 4 : 2 الاتحاد كأس ولي العهد السعودي 14/04/2000 الهلال 2 : 0 الاتحاد كأس الأمير فيصل بن فهد -(الممتاز) 20/09/2000 الهلال 3 : 2 الاتحاد كأس الأمير فيصل بن فهد -(الممتاز) 15/10/2000 الاتحاد 1 : 1 الهلال الدوري السعودي الممتاز 11/02/2001 الهلال 1 : 0 الاتحاد الدوري السعودي الممتاز 26/02/2001 الاتحاد 1 : 2 الهلال بطولة أندية آسيا أبطال الدوري 2001 09/03/2001 الاتحاد 2 : 0 الهلال كأس ولي العهد السعودي 13/04/2001 الاتحاد 2 : 28 : 7 الهلال كأس الأمير فيصل بن فهد -(الممتاز) 30/09/2001 الهلال 2 : 0 الاتحاد الدوري السعودي الممتاز 22/11/2001 الاتحاد 1 : 1 الهلال الدوري السعودي الممتاز 16/03/2002 الهلال 1 : 1 الاتحاد الدوري السعودي الممتاز 01/05/2002 الهلال 2 : 1 الاتحاد الدوري السعودي الممتاز 11/01/2003 الاتحاد 1 : 1 الهلال كأس ولي العهد السعودي 29/03/2003 الهلال 2 : 0 الاتحاد الدوري السعودي الممتاز 08/05/2003 الهلال 2 : 1 الاتحاد الدوري السعودي الممتاز 23/10/2003 الهلال 0 : 0 الاتحاد كأس الأمير فيصل بن فهد -(الممتاز) 19/12/2003 الاتحاد 2 : 3 الهلال كأس الأمير فيصل بن فهد -(الممتاز) 31/12/2003 الهلال 1 : 2 الاتحاد الدوري السعودي الممتاز 11/04/2004 الاتحاد 1 : 0 الهلال دورة الصداقة الدولية الثامنة 18/08/2004 الهلال 2 : 3 الاتحاد الدوري السعودي الممتاز 30/01/2005 الهلال 4 : 2 الاتحاد البطولة السعودية الودية للتضامن ضد الإرهاب 11/02/2005 الهلال 2 : 1 الاتحاد كأس ولي العهد السعودي 26/04/2005 الهلال 1 : 0 الاتحاد كأس ولي العهد السعودي 30/04/2005 الاتحاد 1 : 1 الهلال دوري ابطال العرب 2005 09/05/2005 الهلال 0 : 1 الاتحاد دوري ابطال العرب 2005 18/05/2005 الاتحاد 2 : 1 الهلال الدوري السعودي الممتاز 28/05/2005 الاتحاد 2 : 1 الهلال الدوري السعودي الممتاز 07/07/2005 الاتحاد 1 : 0 الهلال الدوري السعودي الممتاز 13/02/2006 الاتحاد 2 : 2 الهلال الدوري السعودي الممتاز 17/03/2006 الهلال 0 : 1 الاتحاد الدوري السعودي الممتاز 16/04/2006 الهلال 2 : 1 الاتحاد الدوري السعودي الممتاز 29/10/2006 الهلال 2 : 1 الاتحاد الدوري السعودي الممتاز 16/02/2007 الاتحاد 1 : 2 الهلال الدوري السعودي الممتاز 01/06/2007 الهلال 1 : 2 الاتحاد الدوري السعودي الممتاز 01/12/2007 الهلال 0 : 0 الاتحاد الدوري السعودي الممتاز 13/04/2008 الاتحاد 0 : 1 الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال 01/05/2008 الاتحاد 4 : 1 الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال 11/05/2008 الهلال 1 : 2 الاتحاد دوري المحترفين السعودي 04/12/2008 الاتحاد 0 : 0 الهلال دوري المحترفين السعودي 12/04/2009 الهلال 1 : 2 الاتحاد دوري زين السعودي للمحترفين 10/12/2009 الهلال 5 : 0 الاتحاد دوري زين السعودي للمحترفين 18/03/2010 الاتحاد 2 : 1 الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال 07/05/2010 الهلال 0 : 04 : 5 الاتحاد دوري زين السعودي للمحترفين 06/02/2011 الاتحاد 0 : 0 الهلال دوري زين السعودي للمحترفين 20/03/2011 الهلال 0 : 0 الاتحاد دوري أبطال آسيا 2011 24/05/2011 الاتحاد 3 : 1 الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال 15/06/2011 الهلال 0 : 3 الاتحاد كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال 19/06/2011 الاتحاد 1 : 1 الهلال دوري زين السعودي للمحترفين 26/12/2011 الهلال 1 : 1 الاتحاد كأس ولي العهد السعودي 27/01/2012 الهلال 2 : 0 الاتحاد دوري زين السعودي للمحترفين 14/02/2012 الاتحاد 0 : 2 الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال 22/04/2012 الاتحاد 2 : 2 الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال 26/04/2012 الهلال 1 : 1 الاتحاد دوري زين السعودي للمحترفين 09/12/2012 الاتحاد 1 : 2 الهلال دوري زين السعودي للمحترفين 29/03/2013 الهلال 4 : 2 الاتحاد كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال 05/05/2013 الاتحاد 3 : 2 الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال 09/05/2013 الهلال 1 : 1 الاتحاد دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين 20/09/2013 الهلال 5 : 2 الاتحاد دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين 09/01/2014 الاتحاد 2 : 2 الهلال دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين 01/12/2014 الاتحاد 0 : 0 الهلال كأس ولي العهد السعودي للمحترفين 23/12/2014 الاتحاد 2 : 3 الهلال دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين 17/04/2015 الهلال 3 : 0 الاتحاد كأس خادم الحرمين الشريفين 31/05/2015 الهلال 4 : 1 الاتحاد دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين 30/10/2015 الاتحاد 4 : 3 الهلال دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين 27/02/2016 الهلال 0 : 1 الاتحاد دوري جميل السعودي للمحترفين 28/10/2016 الهلال 0 : 2 الاتحاد دوري جميل السعودي للمحترفين 05/03/2017 الاتحاد 1 : 3 الهلال الدوري السعودي للمحترفين 21/09/2017 الاتحاد 1 : 1 الهلال الدوري السعودي للمحترفين 13/01/2018 الهلال 1 : 1 الاتحاد كأس ولي العهد السعودي 16/01/2018 الهلال ألغيت الاتحاد كأس السوبر السعودي 18/08/2018 الهلال 2 : 1 الاتحاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 25/10/2018 الهلال 3 : 1 الاتحاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 21/02/2019 الاتحاد 0 : 2 الهلال دوري أبطال آسيا 27/08/2019 الاتحاد 0 : 0 الهلال دوري أبطال آسيا 17/09/2019 الهلال 3 : 1 الاتحاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 21/09/2019 الاتحاد 1 : 3 الهلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 22/02/2020 الهلال 1 : 0 الاتحاد

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