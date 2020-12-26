شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين جنيه مكافأة منتخب مصر بعد تخطى توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اعتمد اتحاد الكرة، مبلغ 4 ملايين جنيه مكافأة لاعبى منتخب مصر الأول بعد تخطى توجو في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022، حيث نجح الفراعنة في الفوز بالقاهرة بهدف نظيف سجله محمود الونش، قبل الفوز في مواجهة الإياب في توجو بنتيجة 3-1 ليتصدر منتخب مصر المجموعة ويقترب بقوة من التأهل الرسمي للبطولة حيث يحتاج نقطة واحدة لضمن التأهل رسميا، ويحصل لاعبو المنتخب على مبلغ 4 ملايين جنيه وفقا للائحة منتخب مصر الجديدة.

على صعيد متصل، أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم انه ستجمعه جلسة مع اللجنة الثلاثية الجديدة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد عقب عودته من الخارج لزيارة أسرته وذلك لمناقشة احتياجات المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد المنتخب الوطنى الأول لخوض منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية خلال اجندة شهر مارس المقبل بمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر.

وأضاف المدير الفني أنه تحدث مع أحمد مجاهد تليفونيا للتنسيق فيما هو قادم بما يصب في مصلحة المنتخب الوطني .. مبديًا ارتياحه الكبير لحرص رئيس اللجنة الثلاثية علي دعم المنتخب الوطني وتذليل أي عقبات تجاه عمل الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.