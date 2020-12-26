شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس استبعاد مصطفى محمد من مواجهة سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الجهاز الفنى لنادى الزمالك تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، استبعاد مصطفى محمد مهاجم الفريق من مواجهة سموحة، التي ستقام بعد غد الإثنين، في بطولة الدورى الممتاز، وذلك بعدما تغيب اللاعب عن التدريبات الجماعية للفريق فى الأيام الأخيرة لرغبته فى الانتقال إلى سانت إتيان الفرنسى ليقوم بأداء تدريبات تأهيلية فى الجيمانزيوم.

فيما أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك، أن الخماسى محمود علاء وطارق حامد ومحمد عبد السلام وأسامة فيصل وحسام أشرف، خماسى الفريق المصاب بفيروس كورونا، لن يلحقوا بمباراة الفريق المقبلة أمام نظيره السكندرى.

وكشف رئيس الجهاز الطبي لنادى الزمالك إن محمد أشرف روقة لاعب وسط الفريق، بات جاهزا للمشاركة في المباريات حيث أوضح أن تقرير الأشعة التي خضع لها اللاعب عند إصابته في الركبة جاء مكتوب به إنه مصابا في الرباط الصليبى رغم إن الأمر كان عبارة عن كدمة، قائلا: "أشعة الرنين تصيب وتخطئ من مكان لمكان ولذلك لا أعتمد على الأشعة لأن الفحص المبدئى كان يشير إلى عدم وجود قطع في الرباط الصليبى وعندما أجريت له أشعة في مكان آخر بخلاف المكان الأول الذى خضع له في الشرقية تأكد عدم إصابته بالرباط الصليبى وخضع للتأهيل وعاد إلى التدريبات وأصبح جاهز الآن للمشاركة في المباريات".