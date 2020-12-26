الامارات | بديل ليما يقود الوصل للفوز على خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الوصل اول انتصار تحت قيادة مدربه الجديد البرازيلي هيلمان بعد الفوز على خورفكان بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي اقيمت ضمن منافسات الجولة 11 لدوري الخليج العربي ليصبح رصيد الوصل 15 نقطة بالمركز الثامن بينما راوح خورفكان برصيده السابق 9 نقاط بالمركز الحادي عشر.

ونجح اللاعب ناصر محمود والذي شارك بدلا عن البرازيلي فابيو ليما ان يشغل مركزه بشكل مميز وتمكن من تسجيل هدف المباراة الوحيد.

بالمقابل ظهر خورفكان بشكل جيد في المباراة بعد ان شن هجمات عديدة امام مرمى الوصل الا ان الحظ لم يبتسم له لتسجيل الاهداف لبسالة حارس مرمى الوصل حميد عبد الله، وكاد خورفكان ان يسجل هدف السبق عن طريق البرازيلي رافائيل جوميريس في الدقيقة (19) عندما تمكن من الاستفادة من كرة وصلته من فوزي فايز سددها برأسه وتخطت كرته حارس الوصل حميد عبد الله باتجاه الشباك قبل ان يبعدها الغاني جورج دوبنج في اللحظات الاخيرة الى ضربة ركنية.

سجل الوصل هدف المباراة عن طريق اللاعب ناصر محمود بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء (36) واحتاج حكم المباراة الى تقنية الفديو للتأكد من صحة الهدف لثلاث دقائق تقريبا قبل ان يحتسب الهدف بسبب الشك بوجود حالة تسلل.

وفي الشوط الثاني حاول خورفكان ادراك التعادل وكاد ان يتمكن من ذلك بعد كرة راسية سددها البرازيلي لوبيز ابعدها الحارس حميد عبد الله بصعوبة (59)، كما وابعد مدافع الوصل عبد الرحمن صالح كرة هدف مؤكد لخورفكان بعد ان شتت الكرة من امام لوبيز المتحفز للتسديد داخل الست ياردات (80) وسدد اللاعب نفسه كرة قوية من ضربة حرة مباشرة ذهبت اعلى العارضة (90+2) كما وابعد حارس خورفكان محمد يوسف كرة قوية سددها البرازيلي مينديز في اخر ثواني المباراة لتنتهي بفوز ثمين للوصل.