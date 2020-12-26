شكرا لقرائتكم خبر عن البطلة الكفيفة.. ملك محمد تصرخ من التنمر وتستنجد لحل أزمتها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث ملك محمد، البطلة المصرية في رياضة السباحة للمكفوفين، والتي حققت المركز الأول على الجمهورية لمدة عامين على التوالي عن حلمها وأمنيتها في الفترة المقبلة.
وقال ملك محمد خلال استضافتها في برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»، أنها تمتلك طموح وأحلام كبيرة وتسعي لتكون إعلامية أو ممثلة أو كاتبة في المستقبل بالإضافة للتفوق في رياضة السباحة.
وأضافت ملك محمد في تصريحاتها أنها عشقت السباحة منذ الصغر وازدادت حبا لهذه الرياضة بسبب مدرب السباحة الخاص بها.
وأشارت: «أتمني أن يتم عمل مسلسل أو فيلم يحكي عن قصتي بسبب المضايقات والتنمر الذي تتعرض له وحتى لا يسخر أحد منها بعد ذلك».
وأتم: «أتمنى أن أظهر بأحد البرامج التلفزيونية مع إسعاد يونس ومني الشاذلي وأن تقوم بالتمثيل مع دنيا سمير غانم».
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