شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يؤجل مشروع الأكاديمية الألمانية لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب فريتز كيلر، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، عن اعتقاده بأن الأكاديمية الجديدة التابعة للاتحاد، لن تكون جاهزة في عام 2021، بسبب وباء فيروس كورونا.

وقال كيلر، خلال مقابلة نشرها موقع الاتحاد الألماني: "الانتقال إلى الموقع الجديد كان مخططا له في عام 2021، لكن بسبب فيروس كورونا، ربما لن نتمكن من القيام به". وتابع: "لكن سيكون لدينا مكان جديد للاجتماع هناك في 2022".

وسيصبح جزء من المجمع الجديد، الذي تم بناؤه في فرانكفورت بتكلفة بلغت 150 مليون يورو، مقرا جديدا للاتحاد الألماني لكرة القدم. وسيكون للأكاديمية العديد من الملاعب، وملعب داخلي، وساحة داخلية، والعديد من غرف المؤتمرات. وقال كيلر: "إنه مشروع طموح".