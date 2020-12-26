شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب جابرييل جيسوس نجم المان سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي مانشستر سيتي، إصابة لاعبين من نجوم الفريق بفيروس كورونا المستجد. وقال مانشستر سيتي، في بيان على موقعه الرسمي: يؤكد النادي إصابة جابرييل جيسوس وكايل ووكر، بالإضافة إلى اثنين من الموظفين بفيروس كورونا. وأضاف: سيخضع الرباعي الآن لفترة من العزل الذاتي وفقا للبروتوكول الخاص بالدوري الإنجليزي الممتاز، والبروتوكول الحكومي بشأن الحجر الصحي. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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