شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يوجه رسالة لأنصار ليفربول بمناسبة الكريسماس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، رسالة لمشجعي ليفربول حول العالم بمناسبة الكريسماس. وقال: اعتدت في الأعوام الماضية، أحب أن أكتب رسالة لجماهير ليفربول حول العالم لأتمنى لهم كريسماس سعيد.

أضاف: بعد العام الصعب الذي مررنا به جميعًا، بات من الأكثر أهمية بالنسبة لي أن أتوجه بهذه الرسالة بشكل مباشر إلى كل واحد منكم، بالطبع لن ينسى أحد عام 2020، لأسباب جيدة ولأسباب ليست بالجيدة، دعونا نصيغها هكذا. وأكد: نحن نعيش في ظروف غير مسبوقة، والأكيد أن جميعنا تأثر بفيروس كورونا بشكل أو بآخر. لقد غير هذا الوباء جميع مناحي الحياة الشخصية والعملية على حد سواء.