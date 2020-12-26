شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يطلب تقريرا عن الاتحاد.. والأهلى يعود للتدريبات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طلب جونسون المدرب العام للأهلي من جهازه المعاون تقريرا عن فريق الاتحاد السكندري قبل مواجهته بعد غد الاثنين في بطولة الدوري العام، خاصة وأن زعيم الثغر يقدم مستويات جيدة هذا الموسم تحت قيادة العميد حسام حسن ، ومن المنتظر أن يقود جونسون الأهلي في مواجهة الاتحاد السكندري اذا استمرت مسحة موسيماني إيجابية مُجدداً.

ويركز جونسون خلال التدريبات الأخيرة على استغلال الكرات العرضية والكرات الثابتة بحيث تكون أحد أسلحة الفريق، خاصة وأنه من المتوقع أن تكون دفاعات الاتحاد السكندري محتشدة أمام نجوم الأهلي خلال المواجهة.

ويبدأ فريق الأهلى، اليوم ، السبت، الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندرى بعدما تم استبدال مباراة الزمالك بمواجهة الاتحاد، حيث تم تأجيل القمة لدواعٍ أمنية، ووصلت بعثة الأهلى صباح أمس الأول الخميس للقاهرة قادمة من النيجر بعد خوض مباراة سونيديب فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا وهى المباراة التى أقيمت على ملعب الجنرال سيني كونتشي وانتهت بفوز مهم للمارد الأحمر بهدف نظيف سجله آليو ديانج ليعود للقاهرة بفوز ثمين على بطل النيجر ما يُسهّل مهمة الأهلى فى لقاء العودة بالقاهرة والمُحدد له يوم 5 يناير المقبل بشكل مبدئى، ليبدأ المارد الأحمر أولى خطوات حصد النجمة الأفريقية العاشرة بعدما توّج بالنسخة الأخيرة من البطولة يوم 27 نوفمبر الماضى بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف ليحصد اللقب الأفريقى التاسع فى تاريخه كأكبر نادً حصد البطولة الفريقية في القارة السمراء.