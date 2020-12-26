اليوم.. الإنتاج الحربى يسعى لغسل أحزانه أمام ذئاب الجبل "الجريح" بالدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإنتاج الحربى نظيره المقاولون العرب في تمام الخامسة عصر اليوم السبت على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الإنتاج بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من البنك الاهلى بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف من وادى دجلة في الجولة الثانية للمسابقة بعدما تأجلت مباراته في الجولة الثالثة لإنشغاله بمواجهة النجم الساحلى التونسى في الكونفدرالية والتي انتهت بالتعادل السلبى.
وطالب مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بالتركيز الدفاعى لتفادى الأخطاء الساذجة التي تكلف الفريق أهداف سهلة تصعب من مهمة الفوز بالمباراة مشدداً على عدم التقصير خلال اللقاء ، في المقابل يسعى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب للخروج من مأزق النتائج السلبية التي تحاصره منذ بداية الموسم لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الذئاب بعد إصابة عدد كبير من اللاعبين بفيروس كورونا.
ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام المقاولون العرب مكون من :" أحمد يحيى -أحمد علي، محمد بازوكا، محمد الشبيني، محمد تاحا -هشام محمد، مصطفى الجمل، عبدالرحمن شيكا-علاء سلامة، باسم مرسي، محمد فييرا".
ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام الإنتاج الحربى مكون من :" حسن شاهين ، أمير عابد، فاروقا نور الدين، خالد الحسينى، حسن الشامى ، إبراهيم صلاح، محمد مجلى، يوسف الجوهرى، أحمد شكرى، محمد عصام ، محمد سالم".
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