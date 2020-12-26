شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. المصرى البورسعيدى يخشى مفاجأت مصر المقاصة على ستاد برج العرب بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه مصر المقاصة نظيره المصرى البورسعيدى في السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الممتاز في مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز المصرى على أسوان بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد ثلاثة نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد خمسة نقاط بعد أن لعب ثلاثة مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد.

ويسعى إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة لمواصلة قطار الانتصارات بغية تعديل مركز فريقه في جدول المسابقة بعد تلقى هزيمتين في البداية ، في المقابل طالب على ماهر المدير الفني للمصرى لاعبيه بمواصلة النتائج الجيدة التي يحققها الفريق منذ إنطلاق المسابقة لضمان انهاء الموسم في المربع الذهبى.

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام المصرى مكون من :"محمود حمدي ، أسامة العزب وأحمد مودي وعاصم سعيد وحسني فتحي ، رجب عمران وعماد فتحي وخالد أوتشو وهشام محمد ، باولن فوافي وشميلس بيكلى".

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام المقاصة مكون من :" أحمد مسعود ، فريد شوقي،سعيدو سمبوري،محمد عنتر،أحمد رفعت،عمرو موسي ، كريم العراقي، عمرو موسى،، أحمد شوشة،مصطفى سلطان ، أحمد جمعة".