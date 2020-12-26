مفاجأة .. اتحاد الكرة: محمود صابر انضم لمعسكر منتخب الشباب دون إجراء مسحة كورونا

فجر مصدر مسئول باتحاد الكرة، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن كواليس منتخب الشباب وأزمة انتشار فيروس كورونا بين اللاعبين مما دفع الفريق للانسحاب من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم.

وقال المصدر، إن محمود صابر لاعب المنتخب المحترف في صفوف النجم الساحلي التونسي، انضم لمعسكر الفراعنة دون إجراء مسحة كورونا، عكس المتبع في معسكرات الفراعنة بمختلف الأعمار السنية.

يجري لاعبو منتخب الشباب مسحة كورونا

يوم الاثنين المقبل من أجل الاطمئنان على حالتهم بعد إصابتهم بالفيروس خلال تواجدهم في تونس للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا.

تحولت مسحة لاعب واحد فقط في منتخب الشباب من إيجابية إلى سلبية ليغادر فندق عزل الفريق القومي.

وبحسب مصدر في اتحاد الكرة تحولت مسحة محمد مغربي لاعب الأهلي من إيجابية إلى سلبية فيما

استمرت إيجابية مسحة باقي اللاعبين.

قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي:

حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.