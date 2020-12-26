شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يغلق الباب أمام كبار أوروبا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، إنه يتمنى التتويج بلقب الدوري الألماني البوندسليجا خلال الموسم الجاري، والفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني.
وأكد اللاعب النرويجي، أنه لا ينظر للعروض المقدمة حاليا من الأندية الكبرى في أوروبا، بل أنه يراهن على النجاح أولا مع الفريق الألماني الذي يمر بفترة صعبة خلال هذا الموسم الجاري خاصة بعد إقاله المدير الفني.
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