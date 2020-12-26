شكرا لقرائتكم خبر عن أليسون بيكر: نحن نركز فقط على أدائنا في «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، إن فريقه يركز فقط على أدائه بالنظر إلى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وأنهم سيواصلون الطريق في يوم عيد الميلاد للعام الثالث على التوالي بعد أن فازوا بتسع من 14 مباراة في الدوري الممتاز هذا الموسم، بهزيمة واحدة فقط.
أضاف خلال تصريحاته لموقع ليفربول: الموقف، والارتياح الذي يشعر به جماهير الفريق، يرضي أليسون، لكن البرازيلي يحتفظ شخصيًا بالتركيز الكامل على المباراة التالية، وليس الترتيب.
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