شكرا لقرائتكم خبر عن بوفون: يوفنتوس قادر على الدفاع عن لقب الكالتشيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بوفون، حارس مرمى فريق يوفنتوس، إن فريقه قادر على العودة لعرش الكالتشيو الذي لم يستطع التربع على عرشه منذ بداية الموسم الجاري وحتى الآن.
ووفقا لموقع لاجازيتا الإيطالي، بيرلو مدرب ممتاز، قادر على مواصلة الانتصارات، لقاء فيورنتينا صفحة وأغلقت، نحن الآن نصب تركيزنا على اللقاءات المقبلة حتى نستطيع الدفاع عن لقبنا الذي توجنا به خلال التسع مواسم الماضية.
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الوضع في مصر
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اصابات
128,993
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تعافي
108,474
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وفيات
7,260
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