الإسماعيلي راحة اليوم ويستأنف تدريباته الأحد استعدادا لأسوان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح محمد وهبة مدرب الإسماعيلى لاعبيه راحة سلبية قصيرة لمدة 24 ساعة في أعقاب التعادل مساء الجمعة مع البنك الأهلى بدون أهداف. ومن المقرر أن يستأنف لاعبى الفريق تدريباتهم اعتبارا من الأحد المقبل ،استعدادا للقاء أسوان على ملعب السكة في خامس جولات مسابقة الدورى المحلى. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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