هاجم أحمد شوبير، الإعلامي بقنوات أون تايم سبورت، مجلس إدارة نادي الزمالك المعزول برئاسة مرتضى منصور، بسبب ملف التجديد لـ فرجاني ساسي. وقال شوبير خلال برنامجه "ملعب أون تايم"، " بشان فرجاني ساسي: "مصر كلها عارفة إن فرجاني ساسي في يناير اللي جاي من حقه التوقيع لأي نادِ". وأضاف شوبير،" طب الإدارة اللي رحلت حضرتك إنت مخلصتش قصة التجديد دي ليه من سنة فاتت؟ ". وتابع،" ده فرجاني ده أهم لاعب عندك بالفريق، لو مش هتهتم ببقائه والتجديد ليه وتخلص كل مستحقاته وتنهي الأمر ده من بدري، حضرتك كنت بتعمل أيه؟!"

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد شوبير يهاجم مرتضى منصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.