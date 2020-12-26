«طبيب الدراويش» يشخص إصابة «الصحراوي»: خلع طفيف في الكتف والترقوة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أكرم عبدالعزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن مروان الصحراوى قلب الدفاع التونسى قد تعرض لخلع طفيف في الكتف والترقوة خلال مواجهة البنك الأهلى. وأضاف: اللاعب تحامل على نفسه وسيخضع لعلاج مكثف وسيكون جاهزا للمواجهة المقبلة أمام أسوان في الجولة الخامسة من مسابقة الدورى المحلى. وكان الدولى التونسى قد تعرض لإصابة في كتفه إلا أنه فضل الاستمرار باعتباره احد العناصر الرئيسية بصفوف الفريق. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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