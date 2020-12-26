شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يعرض هازارد «ملك الإصابات» للبيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد فريق ريال مدريد الإسباني، عرض هازارد، نجم النادي الملكي الذي لم يقدم الكثير لفريقه الإسباني بسبب كثرة الإصابات الذي تعرض لها، للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لعدة تقارير إسبانية، فأن النجم البلجيكي أصبح محكوما عليه بالرحيل خاصة في ظل إصابته المتتالية الذي لم تمكنه من الظهور مع الفريق الإسباني سواء دقائق معدودة على كافة المجالات.