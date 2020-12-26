شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يجدد عقد نجمه الشاب ماسون جرينوود 3 مواسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع صحيفة «ذا صن» البريطاني، إن مانشستر يونايتد يرغب في تمديد عقد نجمه الشاب، ماسون جرينوود الذي قدم أوراق اعتماده سريعا، لمدة 3 مواسم مقبلة.
أضاف التقرير، رغم تسجيله 17 هدفًا في الموسم الماضي، خلال 49 مباراة، إلا أن جرينوود نادرا ما شارك في تشكيلة المدرب، أولي جونار سولسكاير، هذا الموسم.
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