شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحيل رونالدو بثلاث سنوات.. مبابي بديل «الدون» في ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «le10sport» الفرنسي، عن إصرار ريال مدريد الإسباني لضم كيليان مبابي، من باريس سان جيرمان خلال الصيف القمبل لتدعيم الخط الأمامي للنادي الملكي الذي يعاني بشدة خلال الفترات الماضية منذ رحيل كريستيانو رونالدو، لصفوف فريق يوفنتوس.

وأكد الموقع، أن مبابي ضمن خطة زيدان الفنية التي طالب مجلس إدارة النادي الملكي تنفيذها حتى يعود الفريق الإسباني لسابق عهده.