شكرا لقرائتكم خبر عن بول بوجبا يرفض الانضمام لصفوف يوفنتوس الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض النجم الفرنسي، بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، العرض المقدم من فريق يوفنتوس الإيطالي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ووفقا لموقع لاجازيتا سبورت، فأن النجم الفرنسي، يرغب في الانضمام لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة تحقيقا لحلمه الكروي الذي كان يتمناه منذ صغره. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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